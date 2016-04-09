Мировой судья в Бостоне обязал Apple взломать iPhone предполагаемого преступника

Соответствующее решение судьи было обнародовано в пятницу, 8 апреля, сообщает Reuters.

«Техническая помощь состоит в извлечении данных из устройства, насколько это возможно, копировании данных на внешний жесткий диск или другой информационный носитель и передаче этого носителя правоохранителям», — говорится в постановлении судьи.

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Как сообщал УНИАН, ФБР требовало от технологической компании помочь разблокировать iPhone, который принадлежал Сайеду Фаруку, одному из двух террористов, которые убили 14 человек в калифорнийском Сан-Бернардино в декабре 2015 года.

Apple отказалась выполнять это требование, заявив, что не будет взламывать электронные устройства собственного производства. Компания аргументирует это тем, что подобные "лазейки" могут поставить под угрозу широкий спектр электронных устройств, вызвать обеспокоенность относительно несанкционированного доступа к личной информации.

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Позже министерство юстиции США отозвало иск к компании Apple с требованием взломать телефон террориста из Сан-Бернардино, поскольку смогло самостоятельно получить доступ к данным.