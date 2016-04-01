Почти 80% итальянцев больше всего боятся терактов в своей стране - опрос

Почти 80% итальянцев опасаются терактов на территории своей страны.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на агенціяю ANSA.

Так, по результатам опроса, проведенного по заказу RAI, 78% граждан Италии боятся терактов в своей стране, 44% - боятся летать после терактов в Брюсселе.

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Также сообщается о том, что для 38% итальянцев называют теракты своим самым главным страхом.

Таким образом, в "рейтинге страхов" граждан Италии теракты оказались на первом месте.

Последствия финансового кризиса оказались на втором месте в этом своеобразном рейтинге, их опасаются 38% итальянцев.

Страх перед наплывом мигрантов для итальянцев на третьем месте – 16% опрошенных выразили наибольшие опасения именно по этому поводу.