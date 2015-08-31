Боевики ИГ взорвали древний храм в Пальмире, которому почти 2 тысячи лет

Об этом сообщает сирийская правозащитная группа, базирующаяся в Британии, передает Русская служба Би-Би-Си.

По данным правозащитников из "Сирийского центра мониторинга прав человека", храм получил повреждения, однако их масштабы пока не известны.

Один из местных жителей сообщил агентству Ассошиэйтед пресс, что взрыв был очень мощным и практически полностью разрушил храм, от которого осталась лишь одна стена.

Храм Бэла был построен в 32 году нашей эры и считается одним из самых древних сооружений античного города.

Читайте такжеГенсек ООН осудил разрушение храма и убийство археолога в Пальмире

Ранее сообщалось, что исламисты ИГ разрушили другой древний храм Пальмиры - Баал-Шамина.

За несколько дней до этого экстремисты убили 81-летнего археолога Халеда Асаада - главного смотрителя древнего архитектурного комплекса в Пальмире.