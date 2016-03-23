Силы Асада взяли под контроль часть сирийской Пальмиры

По данным местных чиновников и активистов Сирийского наблюдательного пункта по правам человека, правительственные силы вышли к южной и западной окраинам города, пишет Зеркало недели со ссылкой на Voice of America.

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Как известно, Пальмира оказалась в руках боевиков ИГИЛ в мае 2015 года. Захват города встревожил весь мир, поскольку террористы уничтожили находящиеся в нем руины античного храма римской эпохи, внесенного в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, ранее сообщалось, что бойцы сирийской армии при поддержке отрядов народного ополчения взяли под контроль во вторник, 22 марта, горную грядуЭль-Хайяль к юго-западу от развалин античной Пальмиры.