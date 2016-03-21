Президент Турции: страну захлестнула крупнейшая волна террора

В своем выступлении, посвященном гибели четырех человек в результате взрыва в Стамбуле, турецкий президент призвал к поиску новых путей искоренения терроризма, передает Би-би-си. Реджеп Тайип Эрдоган добавил, что эта борьба не должна привести к ограничению демократических прав и свобод граждан.

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Реджеп Тайип Эрдоган также обвинил в лицемерии западных партнеров своей страны. Он утверждает, что те обвиняют Турцию в ущемлении прав своих граждан, однако никак не критикуют тех, кто поддерживает Курдскую рабочую партию, которую считают ответственной за ряд взрывов в Турции.

При этом ответственность за взрыв в Стамбуле власти Турции возложили на экстремистскую группировку "Исламское государство".

По версии турецкого следствия, смертника, совершившего в субботу самоподрыв в Стамбуле, звали Мехмет Озтюрк. В результате взрыва погибли четыре человека, из которых трое оказались израильтянами с американским гражданством, а один – иранцем.

В последнее время в Турции произошли сразу несколько крупных терактов, жертвами которых стали десятки человек. Объектами нападений становились Анкара, Стамбул и Диярбакыр. Ответственность за некоторые взрывы взяли на себя исламисты, а за другие – курдские радикалы.

Реджеп Тайип Эрдоган в ответ заявил, что его страна никогда не сдастся и не пойдет на поводу у организаторов взрывов, а также выразил уверенность, что турецкие власти в итоге одержат победу над террором.