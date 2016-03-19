На месте авиакатастрофы в Ростове-на-Дону обнаружен "черный ящик"

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

"Несмотря на сложившиеся погодные условия, идет активная фаза осмотра места происшествия. Следователями Главного следственного управления СК России ведется работа по сбору останков погибших пассажиров, после чего они будут направлены на идентификацию и проведение судебно-медицинской и генетической экспертиз. Наряду с этим продолжается поиск бортовых самописцев, один из которых к настоящему моменту уже обнаружен", - говорится в сообщении.

Следователи начали изымать летную документацию и изучать действия оперативных служб аэропорта, а также устанавливать контакты с авиакомпанией FlyDubai, представители которой в ближайшее время прибудут в Ростов-на-Дону.

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Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 738 авиакомпании FlyDubai, следовавший из крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов Дубая, разбился при заходе на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. По предварительным данным, которые приводит на своей странице в Facebook авиакомпания FlyDubai, на борту находились 55 пассажиров, включая 33 женщин, 18 мужчин, четырех детей и семь членов экипажа.

По данным Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону, в результате крушения самолета авиакомпании FlyDubai погибли восемь граждан Украины.