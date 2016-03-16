В Пентагоне оценили результаты вывода российских войск из Сирии

Возглавляемая США коалиция заметила уменьшение числа российских военных самолетов в Сирии, однако отмечает, что Россия в значительной степени сохранила свою боевую мощь в этой стране и продолжает участвовать в некоторых операциях, заявил по видеосвязи на брифинге в Пентагоне представитель группы войск США в составе коалиции полковник Стив Уоррен, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

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По его словам, российские самолеты осуществляли вылеты уже после объявления о выводе войск, хотя они не наносили удары с воздуха. А российская артиллерия, помогающая сирийскими войсками в атаках на боевиков «Исламского государства» под Пальмирой, по-прежнему оставалась на местах, добавил он.

«Трудно понять, каковы намерения России. — сказал Уоррен. — Это объявление [о выводе войск] — не то, что мы ожидали в первую очередь [услышать]. Поэтому мы сравниваем их слова с действиями. Мы должны подождать, чтобы увидеть, как развивается ситуация».

Уоррен заявил, что коалиция «тщательно работала», чтобы оценить, каковы были намерения России, и какое влияние вывод их войск окажет на ситуацию на земле.

«Трудно сказать. Прошло менее 48 часов», — сказал генерал. «Был относительно небольшой вывод воздушной боевой мощи и столь же незначительный вывод сухопутных войск ... откровенно говоря, мы не видели значительного сокращения боевой мощи», — добавил он.

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В то же время Уоррен отметил «довольно заметное сокращение» боевых действий между силами президента Сирии Башара Асада и оппозиции после режима прекращения огня. Но силы Асада продолжают свое наступление на боевиков ИГ в Пальмире, и «наше общее мнение... что режим Асада мог бы продолжить свое наступление, если бы получал поддержку России с воздуха», сказал он.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин 14 марта поручил начать вывод основной части группировки Воздушно-космических сил (ВКС) России из Сирии.