Трамп проиграл на выборах республиканцев в двух штатах

На предварительных выборах от Республиканской партии в штатах Вайоминг и Вашингтон миллиардер Дональд Трамп набрал 7,2% и 13,8% голосов соответственно, уступив своим соперникам - сенатору от штата Техас Теду Крузу и сенатору от ​от Флориды Марко Рубио, сообщает РБК со ссылкой на The Washington Post.

"В Вайоминге первое место занял Тед Круз, получивший 66,3% голосов. В штате Вашингтон победил Марко Рубио. За него проголосовали 37.3% делегатов", - говорится в сообщении.

Сейчас в гонке на выдвижение на пост президента США от республиканцев лидирует Дональд Трамп. На его счету победы в предварительных выборах в 15 штатах из 25, где прошли предварительные выборы. У миллиардера 460 голосов делегатов из 1237 необходимых для выдвижения на выборы президента США от Республиканской партии.

На втором месте среди республиканцев - сенатор Тед Круз. Он победил в Техасе, Оклахоме, Мэне, Канзасе, Айдахо, Айове, Аляске и 12 марта - в Вайоминге. Третий в гонке - Марк Рубио. На его счету пока только две победы - в Миннесоте и Вашингтоне.

Среди демократов в гонке лидирует экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон. Она выиграла кокусы и праймериз в 13 штатах из 21, где прошли предварительные выборы. У Клинтон 766 голосов делегатов из необходимых 2383. Второе место среди демократов занимает Берни Сандерс с 551 голосом.

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Следующие праймериз и у республиканцев и у демократов пройдут 15 марта сразу в пяти штатах: Иллинойсе, Огайо, Флориде, Северной Каролине и Миссури.