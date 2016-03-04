Глава Пентагона предостерег против упрощенного подхода к решению спора между Apple и ФБР

"Я считаю, не нужно допускать, чтобы один конкретный случай определял общий подход к решению этой проблемы, - сказал Эштон Картер, выступая на технологической конференции в Сан-Франциско. - Нам нужно работать сообща и совместными усилиями постараться решить эту проблему", передает "Голос Америки".

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Глава Пентагона также предупредил, что при составлении предложенного Конгрессом законопроекта, регламентирующего подобные ситуации, некоторые технические аспекты могли остаться неучтенными, и он "мог быть подготовлен в атмосфере раздражения и взаимного недовольства".

Как сообщал УНИАН, ФБР потребовало от технологической компании помочь разблокировать iPhone, принадлежавший Сайеду Фаруку, одному из двух террористов, убивших 14 человек в калифорнийском Сан-Бернардино в декабре 2015 года.

Apple отказалась выполнять это требование, заявив, не будет взламывать электронные устройства собственного производства. Компания аргументирует это тем, что подобные "лазейки" могут поставить под угрозу широкий спектр электронных устройств, и вызвать обеспокоенность насчет несанкционированного доступа к личной информации.