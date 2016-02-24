Пентагон: США пока не планируют проводить военную операцию в Ливии

В Ливии, где после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году сохраняется нестабильность, "Исламское государство", воспользовавшись политическим хаосом, пытается захватить власть в ряде регионов, в частности в Сирте и Дерне, сообщает aa.com.tr. Почувствовав большое давление в Сирии и Ираке, "Исламское государство" активизировало свою деятельность в Ливии.

В подобной обстановке в повестке дня встал вопрос о проведении США военной операции против "Исламского государства". Причем эта операция может быть проведена либо в одиночку, либо совместно с некоторыми европейскими странами.

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Однако по оценке экспертов Пентагона, решение политического кризиса в Ливии является более важным для борьбы с "Исламским государством" и в настоящее время проведение США военной операции в Ливии не стоит на повестке дня.

Воспользовавшись вакуумом власти, который образовался в стране в результате политического противостояния, "Исламское государство" продолжает захватывать новые территории в Ливии. Наряду с политическим кризисом, негативное влияние на жизнь населения оказывают и экономические проблемы, ведущие к новым гуманитарным катастрофам.

"Любая военная операция США и ЕС в Ливии должна осуществляться с согласия властей страны. Избавиться от исламистов будет легче, если в Ливии будет сформировано центральное правительство", - сказал эксперт Центра Рафика Харири по Ближнему Востоку Карим Мезран.

Между тем, как сообщил представитель Пентагона Мишель Балданса, "в настоящее время не планируется осуществление каких-либо операций в Ливии. То же самое можно сказать и о планах по созданию коалиции". И все же, в условиях продолжающегося в Ливии политического кризиса и наступления исламистов, на повестку дня встает вопрос о проведении военной операции в этой стране или создания международной коалиции с этой целью.