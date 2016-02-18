Канада прекратила бомбардировки позиций "Исламского государства"

08:13, 18 февраля 2016
Мир
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Вооруженные силы Канады прекратили наносить авиаудары по позициям боевиков экстремистской группировки "Исламское государство".

REUTERS

Об этом сообщается в пресс-релизе министерства обороны страны, передает Би-би-си. В сообщении говорится, что военная операция была прекращена 15 февраля.

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В регионе останутся канадские самолеты, которые продолжат осуществлять разведывательные и наблюдательные вылеты в составе западной коалиции.

ВВС Канады начали наносить авиаудары по позициям "Исламского государства" 30 октября 2014 года.

За год с небольшим 6 канадских истребителей CF-18 выполнили 1378 боевых вылетов, был нанесен 251 авиаудар (246 в Ираке и пять в Сирии).

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо еще во время своей предвыборной кампании пообещал отозвать с Ближнего Востока боевые канадские самолеты. Выступая на телевидении, он заявил, что еще 10 лет назад в Ираке канадцы должны были понять последствия войн, в которые влезают западные страны на Ближнем Востоке.

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