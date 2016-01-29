Канада намерена наладить контакт с Россией - глава МИД
Серьезное изменение подхода к внешней политике в отношении РФ анонсировал в четверг, 28 января, новый министр иностранных дел Канады Стефан Дион.
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.
"Если мы не будем сотрудничать с Россией, мы не поможем Украине, не поможет канадским интересам", - отметил Дион.
Он указал, что США, которые принимают жесткие меры против РФ, напрямую работают с Москвой сразу по нескольким международным проблемам. Это безответственно для обеих наций - не поддерживать контакт, отметил Дион. Канада с РФ, в частности, спорит касательно распределения арктических залежей полезных ископаемых.
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Дипломат подчеркнул, что Оттава будет поддерживать санкции против РФ столько, сколько это будет необходимо, и будет оставаться преданным союзником Украины.
Дион планирует посетить Киев на следующей неделе.