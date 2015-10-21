Канада отзовет свои истребители из Ирака и Сирии - премьер-министр
05:47, 21 октября 2015Мир
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Новоизбранный премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил президенту США Бараку Обаме о намерении отозвать свои истребители из Ирака и Сирии, где они принимают участие в борьбе против "Исламского государства".
REUTERS
Трюдо отметил, что это решение вызвано необходимостью "выполнить свои обязательства по завершению данной боевой задачи", взятые в ходе избирательной кампании.
При этом Трюдо заверил Обаму, что Канада "остается активным членом коалиции против ИГ".
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Вместе с тем, канадский премьер не назвал точных сроков завершения данной миссии.
Как сообщал УНИАН ранее, Джастин Трюдо заявил, что Канада возвращается на мировую политическую сцену.
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