Канада отзовет свои истребители из Ирака и Сирии - премьер-министр

Трюдо отметил, что это решение вызвано необходимостью "выполнить свои обязательства по завершению данной боевой задачи", взятые в ходе избирательной кампании.

При этом Трюдо заверил Обаму, что Канада "остается активным членом коалиции против ИГ".

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Вместе с тем, канадский премьер не назвал точных сроков завершения данной миссии.

Как сообщал УНИАН ранее, Джастин Трюдо заявил, что Канада возвращается на мировую политическую сцену.