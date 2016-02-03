Турция вводит визовый режим для журналистов из России

Об этом сообщили в посольстве Турции в Москве, передает РБК.

По словам представителя дипмиссии, визы для российских журналистов вводятся на основании принципа взаимности.​

"На основании принципа взаимности работникам всех российских СМИ, планирующим с 15 февраля 2016 года журналистскую командировку в Турцию, в том числе продолжительность которой не превышает шести месяцев, необходимо оформить "визу для журналистов", — сообщил представитель посольства Турции.

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Сейчас, согласно правилам, введенным в прошлом году, для получения разрешения на работу журналистам необходимо предоставить в дипмиссию ряд документов, в том числе письмо от руководства СМИ на турецком или английском языках, в котором должны быть указаны цель визита, места и сроки посещения, а также имена тех, у кого будут браться интервью.

Напомним, в декабре 2015 года власти Турции ввели для российских журналистов новые жесткие правила для получения разрешения на работу на территории страны.

Кризис в отношениях Москвы и Анкары возник в связи с инцидентом 24 ноября: ВВС Турции сбили российский бомбардировщик, который нарушил воздушное пространство Турции в районе границы с Сирией.

28 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому вводится запрет или ограничение на ввоз в РФ отдельных видов турецких товаров, на деятельность находящихся под юрисдикцией Турции организаций, запрещено нанимать на определенные виды работ турецких граждан.