Ъ: Турция впервые намерена ответить на санкции РФ

В декабре прошлого года Анкара лишь намекала на возможность таких шагов, но теперь она готовится утвердить антидемпинговые пошлины до 13,66% для российских металлургов, передает "КоммерсантЪ".

Этот уровень значительно выше, чем турецкие августовские расчеты в отношении импорта проката из РФ.

Расследование началось в январе 2015 года по заявлению местных металлургов, обвинявших экспортеров из КНР, России, Украины, Японии, Франции, Румынии и Словакии в демпинге.

Российские поставки занимают 19,2% от общего импорта горячекатаного проката в Турцию, их доля существенно больше импорта из других стран: так, поставки из Китая занимают всего 4,3% импорта, из Словакии — 5,5%. Исходя из данных министерства, в 2015 году Россия экспортировала в Турцию 825 тыс. тонн горячекатаного проката на $413 млн.

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При этом источники в отрасли полагают, что "антидемпинговое расследование свелось к чистой политике, учитывая, что дешевый украинский импорт из него вовсе исключен".

Отмечается, что на основе отчета в феврале должно приниматься решение о размере антидемпинговых пошлин для экспортеров.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября Путин ввел санкции против Турции «в целях защиты национальной безопасности и национальных интересов РФ».

В частности, вводится запрет или ограничение внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию РФ отдельных видов товаров из Турции. Кроме того, вводится запрет или ограничение для организаций, находящихся под юрисдикцией Турции, на выполнение (оказание) ими отдельных видов работ (услуг) на территории РФ.

Указом приостановлен безвизовый режим с Турецкой Республикой.