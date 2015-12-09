Турция ужесточила правила для российских журналистов
К нарушителям возможно применение различных мер наказания.
Власти Турции ввели для российских журналистов новые жесткие правила для получения разрешения на работу на территории страны, передает ТАСС со ссылкой на сообщение посольства Турции в Москве.
Читайте такжеТурция задержала и депортировала съемочную группу пропагандистского телеканала РФ "В отношении журналистов, которые работают на территории Турции без разрешения, возможно применение различных мер наказания, - отметили в диппредставительстве. - Для получения разрешения на работу журналистам теперь необходимо предоставить в посольство ряд документов, в том числе письмо от руководства СМИ на турецком или английском языках, в котором должна быть указана цель визита, место и сроки посещения, а также имена тех, у кого будут браться интервью".
Как пояснили в посольстве, "это - обычная процедура, практикуемая во многих странах, и полезная".
Кризис в отношениях Москвы и Анкары возник в связи с инцидентом 24 ноября: ВВС Турции сбили российский бомбардировщик, который нарушил воздушное пространство Турции в районе границы с Сирией.
28 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому вводится запрет или ограничение на ввоз в РФ отдельных видов турецких товаров, на деятельность находящихся под юрисдикцией Турции организаций, запрещено нанимать на определенные виды работ турецких граждан.