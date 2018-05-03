Владимир Кара-Мурза (младший): "Майдан в России готовит сам Кремль"

Владимир Кара-Мурза (младший) – заместитель председателя партии ПАРНАС, координатор организации «Открытая Россия» Михаила Ходорковского – полгода назад был отравлен неизвестным веществом. Врачи давали только 5% на выживание. Российский оппозиционер проводит параллели в покушении на себя с отравлением Александра Литвиненко в Лондоне десятилетней давности. Кроме того, он убежден, что контролировать расследование убийства Бориса Немцова должны на международном уровне, в частности, в ПАСЕ.

К слову, в юридическом комитете ПАСЕ 26 января будет обсуждаться вопрос: кто же несет ответственность за ситуацию на Донбассе – Россия или Украина. Владимир намерен выступить в Страсбурге с фактами, подтверждающими оккупацию восточных районов Украины российской армией, о чем и рассказал в интервью УНИАН.

В конце мая 2015 года вы попали в больницу в критическом состоянии. У вас есть на сегодняшний день предположения, что же с вами случилось и почему?

Я абсолютно уверен в том, что это было целенаправленное отравление с целью убийства. Вызвано это моей оппозиционной общественной деятельностью. Мне на тот момент было 33 года. Когда у здорового человека отключаются все основные жизнеобеспечивающие органы и наступает кома, ясно, что такого на ровном месте не бывает. Мне трудно сказать, что именно могло настолько кому-то не понравиться. Возможно то, что я являюсь координатором общественного движения «Открытая Россия», которое основал Михаил Ходорковский - один из главных оппонентов нынешнего кремлевского режима. Причиной могло быть и мое активное содействие принятию небезызвестного закона Магнитского, который ввел персональные визовые и финансовые санкции в отношении кремлевских чиновников, причастных к нарушению прав человека и коррупции.

Но это предположения, поскольку конкретных угроз, предупреждений не было. Ясно только, что это было покушение на убийство. Мне прямо сказали медики, что шанс на выживание был 5%. Исключительно благодаря Господу Богу и врачам первой градской больницы в Москве мы имеем возможность разговаривать.

Какую позицию занимают следователи по вашему делу?

Мы с моим адвокатом Вадимом Прохоровым (адвокат семьи Немцовых - УНИАН) направили заявление в декабре. Были праздники и в середине января с нами связались. Несколько дней назад я был у следователя. Мы также отправили запрос о проведении полной токсикологической экспертизы. Кроме того, у нас есть отчет одного из ведущих токсикологических центров западной Европы - это центр доктора Паскаля Кинца в Страсбурге - туда моей жене удалось передать образцы биоматериалов для анализа.

Есть предположения, какой это был яд?

Конкретики никакой нет, именно поэтому мы обратились к следствию о токсикологической экспертизе с целью выяснить, что могло привести к таким последствиям. Судя по всему, это было что-то очень хитрое, не простой бытовой яд. К таким веществам доступ имеют либо соответствующие специальные службы, либо выходцы из этих служб.

Мое дело спущено на самый низкий уровень, на уровень районного отдела. Это говорит о том, что ему не придают особого значения, в отличие от дел, направленных против политических оппонентов Кремля, которые рассматриваются всегда на самом высоком уровне.

Покушение на вас и отравление Литвиненко – есть, по-вашему, в этом что-то общее?

Слава Богу, я все-таки выжил. Вообще, трудно говорить о конкретных аналогиях, но если посмотреть на последние 16 лет, то какая-то очень высокая смертность у политических противников нынешнего кремлевского режима. Очень много людей либо были убиты, либо умерли каким-то странным способом, либо на них были совершены покушения.

Как Вы расценивает решение суда Лондона по делу Литвиненко? Почему решение вынесено именно сейчас?

Это был многолетний процесс, который стал возможным исключительно благодаря титаническим усилиям Марины Литвиненко, его вдовы, которая через суд добивалась, чтобы это публичное разбирательство вообще было начато. Британские власти не хотели его проводить, по всей видимости, из соображений real politic и нежелания ссорится с Кремлем. Но она прошла все судебные этапы и добилась этого публичного разбирательства судьей сэром Робертом Оуэном.

Мы услышали вердикт - серьезней не бывает. Впервые мы имеем заявление не общественной организации, мнение правозащитников или частное суждение. В этом документе говорится, что, с высокой долей вероятности, руководители нынешнего политического режима причастны к политическим убийствам.

Возможны ли последствия для руководства России, чьи фамилии указаны в этом вердикте?

На мой взгляд, первое, что должны сделать британские власти – это ввести персональные визовые и финансовые санкции в отношении чиновников режима, причастных к нарушениям прав человека и коррупции. Именно британские власти находятся в такой уникальной позиции, ведь не секрет, что именно эта страна является одним из самых излюбленных мест для кремлевских чиновников и кремлевских олигархов. Здесь они любят хранить свои сбережения, покупать недвижимость, яхты и открывать банковские счета. Рассчитываю, что власти Великобритании поведут себя принципиально, а не цинично, и примут меры в ответ на этот вердикт по делу Литвиненко.

Исполнителями убийства указаны господин Луговой и Ковтун, но, как известно, уже скоро будет 10 лет как эти люди остаются недосягаемыми для британского правосудия, поскольку власти РФ отказываются их выдавать. Более того, Луговой стал депутатом Госдумы, что, в условиях нынешнего политического режима в РФ, является фактически назначением, поощрением. В системе кривых зеркал, которая существует у нас в стране, то, что он был назван в качестве вероятного исполнителя, ему даже поможет в нашей системе координат. В частности, на предстоящих выборах в сентябре этого года. Уверен, что Луговой опять с высоко поднятым флагом пройдет в парламент.

Как вы расценивает реакцию российских властей на это решение?

Реакция абсолютно предсказуема, она не меняется с 2006 года, когда началось предварительное расследование в Великобритании. Обычные заявления типа «а у вас негров линчуют». Так, в свое время, отвечали советские партийные функционеры на западную критику в области прав человека. Ничего нового, по существу, им сказать нечего.

Вы собираетесь посетить Страсбург, едете в ПАСЕ. Какова ваша цель там?

Буду учувствовать в двух слушаньях. Как вы знаете, я являюсь заместителем председателя партии ПАРНАС, которая была основана Борисом Немцовым. 25 января будет открытый брифинг в здании парламентской ассамблеи, посвященный убийству нашего товарища. Скоро год этой трагедии. Мы считаем, что российское следствие по делу об убийстве Бориса Немцова идет не удовлетворительно. Недавно глава Следственного комитета РФ Бастрыкин заявил, что это убийство раскрыто. Мы видим, что следователи собираются передавать материалы в суд и говорят, что заказчиком и организатором убийства лидера российской оппозиции в 200 метров от кремлевской стены был водитель.

Абсолютно очевидно, что российское следствие в нынешних условиях не может работать в полную силу без политических ограничений. Именно поэтому мы будем выступать с предложением назначить специального докладчика ПАСЕ по расследованию убийства Немцова. Такая практика есть, был специальный докладчик по делу ЮКОСа. Россия – это европейская страна и полноправный член ПАСЕ, поэтому вопросы прав человека, правосудия, юстиции не являются внутренним делом, как любят говорить господин Путин и господин Лавров. Это предмет международных обязательств РФ, в том числе, Совета Европы. Мы рассчитываем, что наши коллеги и друзья выступят с такой инициативой.

Кроме того, 26 января пройдут слушания в юридическом комитете ПАСЕ, посвященной ситуации на Донбассе. Я там буду выступать в качестве приглашенного эксперта. Смысл этих слушаний в том, чтобы определить, кто же, собственно, фактически несет ответственность за то, что происходит на Донбассе – Украина или Россия. Я в своем выступлении буду говорить о том, что степень влияния, вмешательства Кремля в то, что происходит уже почти два года в частях Донецкой и Луганской областей Украины, настолько велика, что, по факту, именно российское руководство несет ответственность за происходящее на Донбассе. Речь идет о военном, политическом и экономическом влиянии.

Другими словами, на уровне ПАСЕ будет признано, что Россия, как страна оккупант, несет ответственность за оккупированную территорию?

Есть два конкретных прецедента в практике Совета Европы. Это Северный Кипр и Приднестровье. При том, что Северный Кипр, формально, - часть Республики Кипр, а Приднестровье – часть Молдовы, в практике Совета Европы установлено, что фактически контроль этих территорий осуществляют Турция и РФ. Поэтому все вопросы о происходящем там нужно адресовать им. Насколько я понимаю, Мария-Луиза Бек, спецдокладчик комитета ПАСЕ по юридическим вопросам, хочет инициировать это обсуждение и дискуссию в рамках Совета Европы.

Я буду говорить о том, что влияние нынешних российских властей на Донбассе настолько велико, что, по факту, именно Кремль управляет этой территорией. Понятно, что так называемая независимость так называемых республик - просто бутафория и фарс.

В качестве источников буду использовать доклад «Путин. Война», который начал делать Борис Немцов. Этот доклад завершили и издали уже после его убийства. В этом документе представлены данные и об участии действующих военнослужащих российских Вооруженных сил, указаны конкретные российские части и их вооружение. Причем, это оружие стоит на вооружении только российской армии, и было задействовано на Донбассе. Тут же указано и о политическом влиянии, которое имеет Кремль через того же Владислава Суркова, который считается куратором этих так называемых народных республик.

Кроме этого, осенью 2015 года был обнародован доклад Института Современной России (это одно из подразделений нашего общественного объединения «Открытая Россия»). Он был представлен в США на английском языке. Доклад называется «Вторжение под другим названием». Там также представлены свидетельства участия регулярных российских войск в боях на Донбассе, а также о политическом и экономическом влиянии Кремля.

Ни для кого не секрет, что, по факту, восток Украины оккупирован РФ и Кремль пытается реализовать боснийский сценарий, формально втолкнуть регион назад в Украину, но сохранив над ним военный и политический контроль. Разве есть шансы урегулировать этот конфликт с такой позицией одной из сторон конфликта?

Истоки конфликта, который происходит на востоке Украины, находятся в Москве. Причина этого конфликта и ключ к его решению - находятся в Москве. Путин очень сильно испугался Майдана, ему очень сильно не понравилась картинка, когда господин Янукович спешно залезал в вертолет, чтобы сбежать из страны, когда сотни тысяч людей требовали его отставки. Вся эта агрессия, которая была развернута кремлевским режимом в отношении Украины, вызвана желанием не допустить успеха демократического эксперимента в Украине. С точки зрения Кремля, европейская демократическая Украина стала бы очень заразительным и очень плохим примером для российского общества. Путин это прекрасно понимает, именно поэтому была начата агрессия. Я абсолютно убежден, что по-настоящему содержательно решить этот конфликт можно будет только тогда, когда в Кремле будет находиться нормальное демократически избранное новое российское правительство.

На прошлой неделе в Грозном прошел митинг в поддержку Рамзана Кадырова. Одним из лозунгов было «хватит кормить ПАРНАС». Объясните, почему вдруг глава Чечни решил ликвидировать «пятую колонну» и спасти Россию от «агентов запада» и «киевской хунты»?

Если смотреть содержательно на весь этот чеченский вопрос, то, очевидно, Россия проиграла войну в Чечне. Кадыровский режим пользуется значительно большей де-факто независимостью, чем могли мечтать Дудаев и Масхадов вместе взятые. Кроме того, российский бюджет еще и платит контрибуции в Грозный в виде огромных субсидий. Мы также видим, что все эти публичные угрозы, которые прозвучали из Грозного, из уст официальных лиц кадыровского режима, очень похожи на преднамеренную скоординированную кампанию.

Многие говорят, что Кремль использует представителей кадыровского режима как некую опричнину для того, чтобы угрожать тем, кого они считают врагами, угрожать политическим оппонентам. Достаточно посмотреть на то, что мы знаем об убийстве Бориса Немцова, чтобы понять, куда тянуться нити этого преступления. Все они ведут в Чечню.

Не кажется ли вам, что украинский вопрос стал одним из гвоздей в гроб российской оппозиции, ведь даже противники и оппоненты Путина радостно подержали захват Крыма?

Что касается публичного эффекта аннексии Крыма, кремлевские ребята действительно попали в некую эмоциональную точку. Это дало сильный пропагандистский эффект, и это было одной из главных причин, для чего они это сделали. Но скоро будет вторая годовщина (захвата Крыма – УНИАН) и мы видим, что пропагандистский эффект спадает, а на первое место для граждан РФ выходят экономические проблемы. Так называемый проект «новороссия», который задумывался, как триумфальный поход по всем восточным областям Украины, провалился.

Мы видим, что Кремлю пришлось начать новую военную авантюру в Сирии, чтобы как-то получить новую амуницию для пропагандистской машины, чтобы как-то сменить тему разговора. Режимы, подобные путинскому, всегда нуждаются во внешнеполитических авантюрах, чтобы отвлекать от внутренних проблем, к которым приводят собственной политикой. Здесь путинская система ничего нового не изобрела. Но все рано или поздно кончается, всегда наступает момент, мы это знаем из нашей собственной советской истории, когда пропаганда просто перестает работать, когда это знаменитое противостояние холодильника и телевизора выигрывает холодильник.

Кроме того, не будем забывать, что в России есть большое количество людей, которые не приемлют постоянное унижение гражданского достоинства, постоянное вранье, фальсификации выборов, усиливающиеся политические репрессии. Давайте вспомним зиму 2011-2012 годов, когда на улицах Москвы на оппозиционных митингах стояло больше ста тысяч человек, требующих отставки путинского режима. Это было вызвано не экономическими соображениями, а тем, что людям не понравилось, что о них вытерли ноги в ходе выборов в Госдуму.

Кремль продолжает вытирать ноги о российских граждан, и я думаю, что нам следует в каком-то обозримом будущем ждать продолжения этих протестов. Мы хорошо понимаем, что в той системе, которую создал нынешний режим, смена власти на выборах невозможна, они не настоящие и проходят под контролем. Кремль обвиняет оппозицию в том, что мы какие-то революционеры, готовим Майдан в России. Так вот, Майдан в России готовит сам Кремль. Настоящими революционерами являются те, кто, за последние годы уничтожил выборы как институт, и превратил телевидение в пропагандистскою машину.

Роман Цимбалюк, Москва