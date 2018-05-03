Первый шаг в крымской стратегии Украины

На своей первой в 2016 году пресс-конференции, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина рассматривает создание нового переговорного формата для деоккупации Крыма - «Женева плюс». «Борьба за возвращение Крыма тоже остается первым приоритетом на повестке дня. И мы предложим создать международный механизм по деоккупации полуострова. По моему глубокому убеждению, оптимальным форматом для создания такого механизма является формат «Женева плюс»: с участием наших партнеров из ЕС, из США и, возможно, стран-подписантов Будапештского меморандума», - подчеркнул глава государства.

Петр Порошенко уже пытался вернуть «крымский вопрос» в международную повестку дня в октябре 2015 года в Париже на встрече «нормандской четверки». Тем более, этому способствовала успешная блокада активистами административной границы с полуостровом. Вместе с тем, канцлер Германии Ангела Меркель тогда отметила, что о восстановлении суверенитета Украины над Крымом в минском формате речь не идет.

Грубо говоря, на время минского процесса Запад закрыл глаза на вопрос Крыма. Но, если сегодня все стороны Минска-2 продолжают заявлять об относительных успехах в рамках Минских соглашений, пора бы возвращать в переговоры и крымскую тематику.

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что для достижения этой цели формат «Женева плюс» был бы наиболее правильным и эффективным. По его мнению, участие в переговорах стран, которые гарантировали Украине территориальную целостность, нерушимость ее границ и национальную безопасность является исключительно важным для успешности диалога. «Безусловно, на переговорах должен присутствовать и ЕС или в лице страны или стран, которым Брюссель поручит такое право. На сегодня в «нормандском формате» ЕС представляют Германия и Франция, возможно, такой вариант будет допустимым и на переговорах по Крыму, также может быть отдельное представительство ЕС как структуры. Тогда разговор будет действительно серьезный и будет иметь практические последствия», - уверен Огрызко.

«Нам нужен именно тот формат, который способен принимать решения», - добавил он.

Вместе с тем, экс-министр допускает, что Россия с подобным форматом не согласится. Однако такая ее позиция продлится до тех пор, пока РФ будет хватать экономической «подушки безопасности». Учитывая, что экономика России «сдувается» бешенными темпами, еще немного – и в этой «подушке» ничего не останется. И к тому моменту формат «Женевы плюс» должен будет продиктовать стране-агрессору что, как и когда она должна будет сделать, чтобы не получить новых санкций, уже по Крыму.

«Вот тогда мы будем иметь быстрое эффективное продвижение к восстановлению статус-кво, каким оно было по состоянию на февраль 2014 года», - подытожил Владимир Огрызко.

Дело в том, что санкционные ограничения за Крым, по сравнению с антироссийскими санкциями за Донбасс, по сути, являются косметическими. Это, в частности, запрет на въезд в разные страны около 400 человек, в том числе, крымских чиновников и граждан РФ, связанных с аннексией полуострова. Кроме того, 40 крымским компаниям запрещено действовать на территории стран, которые ввели эти санкции. В то же время, никаких болезненных секторальных санкций, финансовых, экономических или торговых ограничений для РФ по Крыму не было.

Сигнал Западу

Собственно, в подготовке к такому сценарию и была озвучена идея «Женевы плюс». По сути, это первое четко сформулированное предложение Украины к международным партнерам относительно того, каким образом решать непосредственно «крымский вопрос». «То есть, это предложение того, что можно сделать после того, как состоится урегулирования на Донбассе», - отметил политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

По его словам, Петр Порошенко, обращаясь к первому переговорному формату «Женева» и к странам-гарантам территориальной целостности по Будапештскому меморандуму, заглядывает наперед. «Пока это – зондаж почвы, пока он предлагает международным партнерам такой формат, это предложение к рассмотрению», - добавил эксперт.

Вместе с тем, по мнению Владимира Горбача, создание подобного формата, в принципе, выглядит весьма реалистичным. Но есть одно условие – согласие на работу в этом формате страны-оккупанта - России.

На сегодняшний день официальная позиция РФ заключается в том, что в Кремле попросту отказываются обсуждать проблему Крыма и возвращения украинского суверенитета на территорию автономии. Но, как и Огрызко, Горбач считает, что с углублением экономического кризиса и нарастанием внутренних противоречий в России, когда в Кремле осознают, что могут спастись не просто отменой западных антироссийских санкций, а предоставлением финансовой помощи от международных организаций, РФ может сесть за стол переговоров для обсуждения будущего полуострова.

«В данном случае Россия находится совсем в другой ситуации, чем была два года назад. И сейчас абсолютно другой глобальный контекст мировой политики и особенно экономики», - отметил аналитик.

В этой связи, по его мнению, даже снятие антироссийских санкций по Донбассу, уже не спасут российскую экономику. А, если не начнется процесс урегулирования «крымского вопроса», то Запад может вводить новые санкции уже и с привязкой к Крыму.

В любом случае, не стоит ожидать, что «Женева плюс» сможет заработать параллельно с минским процессом. Создание действенного механизма решения вопроса Крыма – перспектива не ближайшего года.

Наступательная позиция

Вместе с тем, и Украине, чтобы удерживать «крымский вопрос» в повестке дня, необходимо идти в международные суды, выдвигать и отстаивать свои претензии, прежде всего, относительно материальных потерь от российской оккупации. Немаловажным фактором информационной политики по Крыму, по словам Горбача, может также стать членство Украины в Совете безопасности ООН в 2016 году. Эта площадка позволяет Киеву постоянно апеллировать к западным партнерам, а также сопровождать упоминаниями об аннексии Крыма Россией любую коммуникацию с российскими официальными лицами.

В таком случае, по мнению Горбача, стратегически Украина будет усиливаться, а российская сторона будет ослабляться. И чем дальше будет продолжаться борьба за Крым, тем шансы у Украины вернуть себе полуостров будут возрастать. «Россия будет и дальше ослабевать и сможет себе позволить отказаться от Крыма, если ценой этого будет стоять сохранения целостности самой Российской Федерации без Крыма. В таком глобальном контексте крымский вопрос может быть решен», - предполагает он.

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос также считает, что инициатива «Женева плюс» может быть реализована только при готовности России признать факт того, что это – проблема. «Очевидно, что время для России еще не наступило, но мы уже должны артикулировать подходы, чтобы в будущем, когда время формирования такой группы придет, было понятно, чего хочет Украина и как она хочет этого достигать», - рассказал он.

Семиволос считает, что подобное заявление президента Украины - это определенный сигнал союзникам Украины и подписантам Будапештского меморандума о том, что Украина начинает более активную политическую игру в этом направлении. «Мы остаемся в стратегической игре, и мы предлагаем свой вариант развития этой игры. Это уже наступательная позиция Украины», - заявил он.

Кроме того, эксперт считает, что в подобные переговоры обязаны включиться США: «Это следует из Будапештского меморандума, они просто не могут отмахнуться. Это мяч, который мы подали на поле ЕС и США. И они соответствующим образом должны отреагировать. Они не могут сказать, что «нет, мы ничего делать не будем» просто по определению, потому что это разрушает всю систему международного права».

По мнению Семиволоса, такая позиция Украины – беспроигрышная игра. Однако не стоит ожидать, что она даст быстрые плоды. «Необходимо понимать, что это, как и любая стратегическая игра, предполагает определенную глубину. Очевидно, что будут разного рода политические торги, различные переговоры, визиты. Мы видим, что дипломатия активизировалась и это хорошо. Потому что, когда говорят дипломаты, пушки молчат», - отметил он.

Повестка переговоров

В свою очередь, дипломат, экс-генконсул Украины в Стамбуле и Эдинбурге, председатель правления фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко также считает, что участниками возможных переговоров по Крыму должны быть те страны, которые больше всего могут повлиять на эту ситуацию. Вместе с тем, по его мнению, главное, чего нужно достичь Украине – это не отдельных встреч по Крыму, а обсуждения комплекса вопросов, связанных с российской агрессией против Украины. И, возможно, комплекса вопросов по агрессивной внешней политике России в регионах Каспийского и Черного морей. «Проблемы Украины не единичны. Такие же проблемы имеют и Молдова, и Грузия, частично и Азербайджан. Здесь важно правильно сформулировать повестку дня. Вопрос участников формата переговоров важен, но второстепенен по сравнению с повесткой дня», - убежден дипломат.

По его мнению, «если ЕС и США поставят себе целью достичь такой повестки и формата переговоров, то у России, с учетом санкций, ситуации в экономике, падением цены на энергоносители, просто может не оказаться другого выбора». Кроме того, можно сыграть на желании России расширять список участников переговоров или дипломатических консультаций по Сирии, считает Яременко.

Другими словами, возможности заставить Россию согласиться на диалог по Крыму появляются, и они будут расти.

Константин Гончаров