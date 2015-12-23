Ходорковский не исключает, что может попросить политическое убежище в Великобритании
Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил, что планирует запросить политическое убежище в Великобритании.
Об этом сообщает BBC.
По его словам, это один из возможных вариантов.
Ранее в отношении него было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в "организации убийства и покушения на убийство двух и более лиц".
11 декабря СКР заочно предъявил Михаилу Ходорковскому обвинение в убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, произошедшем в 1998 году.
Также Ходорковского обвиняют в покушении на убийство Вячеслава Кокошкина, который сопровождал Петухова, и в двух покушениях на бизнесмена Евгения Рыбина, во время одного из которых погиб его охранник.
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Михаил Ходорковский был дважды признан российским судом виновным в экономических преступлениях и провел в местах лишения свободы 10 лет. Он отрицает свою вину и называет свое уголовное преследование политически мотивированным.
В 2013 году Ходорковского помиловал президент России Владимир Путин. Бизнесмен уехал сначала в Германию, а потом в Швейцарию. Сейчас он живет в Лондоне. Экс-глава ЮКОСа продолжает критически высказываться о положении дел в России и политике Путина.