Ходорковский не исключает, что может попросить политическое убежище в Великобритании

Об этом сообщает BBC.

По его словам, это один из возможных вариантов.

Ранее в отношении него было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в "организации убийства и покушения на убийство двух и более лиц".

11 декабря СКР заочно предъявил Михаилу Ходорковскому обвинение в убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, произошедшем в 1998 году.

Также Ходорковского обвиняют в покушении на убийство Вячеслава Кокошкина, который сопровождал Петухова, и в двух покушениях на бизнесмена Евгения Рыбина, во время одного из которых погиб его охранник.

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Позже стало известно, что Россия заочно арестовала и объявила Ходорковского в международный розыск.

Михаил Ходорковский был дважды признан российским судом виновным в экономических преступлениях и провел в местах лишения свободы 10 лет. Он отрицает свою вину и называет свое уголовное преследование политически мотивированным.

В 2013 году Ходорковского помиловал президент России Владимир Путин. Бизнесмен уехал сначала в Германию, а потом в Швейцарию. Сейчас он живет в Лондоне. Экс-глава ЮКОСа продолжает критически высказываться о положении дел в России и политике Путина.