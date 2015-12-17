США доставили боеприпасы сирийской оппозиции перед боем с ИГИЛ за ключевой город аль-Шадади

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американское должностное лицо.

По его словам, новые грузы были отправлены повстанцам в Сирии в связи с их предстоящими боевыми действиями с ИГИЛ за город аль-Шадади. Населенный пункт является ключевым логистическим пунктом террористов. В случае его захвата Ракка - столица объявленного «Исламским государством» халифата - окажется в изоляции, отмечает Reuters.

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Боеприпасы были во второй раз доставлены по земле. В предыдущий раз - месяц назад - Reuters также со ссылкой на должностное лицо США сообщало о самом факте передачи груза, однако подробности не уточняло.

До этого - в начале октября - военные США доставили сирийским повстанцам 50 т боеприпасов. Об этом тогда сообщал CNN со ссылкой на американского чиновника. Боеприпасы доставили по воздуху - 112 контейнеров сбросили с самолета в провинции Эль-Хасака на севере Сирии.

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Белый дом ранее свернул программу по подготовке сирийских повстанцев. Глава Пентагона Эш Картер отмечал, что США решили коренным образом пересмотреть ее. Тогда высокопоставленный чиновник сообщил Reuters, что поддержка противостоящих ИГИЛ сирийских ополченцев со стороны США будет сосредоточена на оружии, средствах связи и боеприпасах. Тогда же он отметил, что новая программа поддержки повстанцев стартует «на днях».

Напомним, ранее сирийская оппозиция обвинила Россию в сотрудничестве с ИГИЛ.