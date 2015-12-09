РФ заявила, что не будет разворачивать новые авиабазы в Сирии: это надумано "диванными стратегами"

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, сообщает ТАСС.

Так он прокомментировал соответствующие сообщения ряда зарубежных СМИ.

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"Не нужно быть глубоким военным экспертом, чтобы понимать, что с авиабазы Хмеймим, где базируется российская авиагруппа, до любой крайней точки территории Сирии требуется всего 30-40 минут полета любому российскому самолету. Поэтому никакой оперативной необходимости в развертывании дополнительных российских "авиабаз" на территории Сирии, как об этом надумано "диванными стратегами", не было и нет", - заявил Конашенков.

Он отметил, что слухи о развертывании новой российской авиабазы в районе населенного пункта Шайрат появились "сразу после атаки в сирийском небе турецкого истребителя F-16 на российский бомбардировщик Су-24".

По его мнению, "таким образом отдельные зарубежные СМИ пытаются отвлечь внимание общественности от этой трагедии различными слухами".

Как сообщал УНИАН, по данным Коммерсанта, российская авиагруппа в Сирии начала задействовать для борьбы с террористами «Исламского государства» (ИГ) новые объекты.