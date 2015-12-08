Amnesty International рассказала о происхождении арсенала оружия "Исламского государства"

Кроме того, джихадисты воспользовались контрабандой оружия, процветающей в регионе со времён ирано-иракской войны в 1980-е, сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на международную правозащитную организацию Amnesty International.

Правозащитники призывают к полному эмбарго на поставки вооружений и боеприпасов в районы, где те могут оказаться в руках исламистов.

Читайте такжеСМИ: разведка США прогнозирует рост числа боевиков "Исламского государства" по всему миру

Как известно, силы международной коалиции наносят авиаудары по позициям ИГ в Сирии с сентября 2014 года. Они не координируют свои действия с правительством в Дамаске.

С конца сентября Россия также приступила к бомбардировкам в Сирии. Москва заявляет, что цель авиаударов - позиции ИГ, однако сирийские правозащитники и представители западных стран говорят, что чаще целью обстрелов становятся не боевики "Исламского государства", а силы, борющиеся против режима президента Сирии Башара Асада.