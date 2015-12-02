В РФ заявили, что отряды ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусры" за неделю пополнили около 2000 боевиков из Турции
В Минобороны РФ заявили, что "за последнюю неделю с территории Турции в отряды ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусры" переброшено до 2 тысяч боевиков".
Об этом заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-лейтенант Михаил Мизинцев, сообщает РИА Новости.
"Только за последнюю неделю с территории Турции в отряды ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусры" переброшено до 2 тысяч боевиков, свыше 120 тонн боеприпасов и порядка 250 единиц автомобильной техники различного назначения. По нашим достоверным разведывательным данным, турецкая сторона подобные мероприятия проводит длительное время и на регулярной основе", — сказал он на специальном брифинге.
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Напомним, что обвинения со стороны Москвы в адрес Анкары начали звучать после уничтожения российского Су-24, который нарушил воздушное пространство Турции.
Как сообщал УНИАН, российский президент Владимир Путин заявил, что решение Турции сбить российский бомбардировщик Су-24 было якобы продиктовано желанием обезопасить каналы поставки контрабандной нефти с территорий, контролируемых группировкой "Исламское государство".
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь заявил, что власть не настолько бесчестна, чтобы покупать нефть у террористов.
"Мы не настолько бесчестны, чтобы покупать нефть у террористов. Если будет доказано, что мы это делали, я покину свое кресло. Если есть какие-либо доказательства, пусть их предъявят, посмотрим", - добавил он.