Казахстан предложил вариант примирения Турции и РФ

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Как бы трудно ни было, я считаю, надо совместно создать эту комиссию, быстро его (расследование) закончить, определить виновных, наказать и признать ошибки, восстановить отношения. Я к этому призываю наших друзей и в России, и в Турции», - сказал он, выступая с посланием народу страны.

Назарбаев пояснил, что он много лет работал, «чтобы сблизить позиции России и Турции, сделать их дружественными, начиная со времен премьер-министра Демиреля и президента Ельцина».

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Он также с сожалением заметил, что все эти усилия могут «пойти насмарку».

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.

28 ноября президент России Владимир Путин ввел против Турции санкции, в частности, о запрете ввоза отдельных видов товаров, выполнения услуг, а также приостановил действие безвизового режима.