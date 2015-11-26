Reuters рассказал еще об одной странной смерти в армии РФ

Агентство отмечает, что смерть Журавлева стала еще одной «необъясненной» потерей российской армии, передает РБК.

На похоронах командир подразделения, где служил Журавлев, сообщил, что он погиб в результате операции в Кабардино-Балкарии, во время которой были ликвидированы 14 боевиков. При этом официально о проведении этой КТО сообщалось в воскресенье, 22 ноября, а контрактник погиб за несколько дней до этого. Кроме того, силовики не сообщали о каких-либо потерях среди личного состава после операции под Нальчиком.

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Друг семьи Журавлева, а также его сосед в разговоре с Reuters предположили, что Журавлев мог быть убит в Сирии, при этом уточнив, что у них нет доказательств случившегося. «А где же еще он мог умереть?» - сказал один из собеседников агентства. Старший брат контрактника, в свою очередь, рассказал, что он погиб в операции, проходившей в России.

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Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что в Сирии погиб первый российский военнослужащий. В некоторых СМИ появилась информация от группы Conflict Intelligence Team, которая исследуя информацию в соцсетях, выяснила, что в Сирии погиб российский контрактник, 19-летний Вадим Костенко с Кубани.

Главная военная прокуратура (ГВП) России начала проверку после смерти российского солдата в Сирии - первые результаты свидетельствуют о том, что военный повесился.

Однако родственники и односельчане погибшего в Сирии контрактника не верят в официальную версию смерти, указывая на странные травмы.