Reuters рассказал еще об одной странной смерти в армии РФ
Агентство Reuters опубликовало материал, посвященный гибели 27-летнего российского контрактика Федора Журавлева. 19 ноября семья Журавлева получила уведомление о том, что он погиб в бою, однако, как пишет Reuters, неясно, где именно это произошло.
Агентство отмечает, что смерть Журавлева стала еще одной «необъясненной» потерей российской армии, передает РБК.
На похоронах командир подразделения, где служил Журавлев, сообщил, что он погиб в результате операции в Кабардино-Балкарии, во время которой были ликвидированы 14 боевиков. При этом официально о проведении этой КТО сообщалось в воскресенье, 22 ноября, а контрактник погиб за несколько дней до этого. Кроме того, силовики не сообщали о каких-либо потерях среди личного состава после операции под Нальчиком.
Читайте такжеВ МИД России пожаловались: коалиция во главе с США не предоставила данные о позициях ИГИЛ в Сирии
Друг семьи Журавлева, а также его сосед в разговоре с Reuters предположили, что Журавлев мог быть убит в Сирии, при этом уточнив, что у них нет доказательств случившегося. «А где же еще он мог умереть?» - сказал один из собеседников агентства. Старший брат контрактника, в свою очередь, рассказал, что он погиб в операции, проходившей в России.
Читайте такжеВ Сирии на границе с Турцией сбили российский военный самолет - СМИ (фото, видео)
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что в Сирии погиб первый российский военнослужащий. В некоторых СМИ появилась информация от группы Conflict Intelligence Team, которая исследуя информацию в соцсетях, выяснила, что в Сирии погиб российский контрактник, 19-летний Вадим Костенко с Кубани.
Главная военная прокуратура (ГВП) России начала проверку после смерти российского солдата в Сирии - первые результаты свидетельствуют о том, что военный повесился.
Однако родственники и односельчане погибшего в Сирии контрактника не верят в официальную версию смерти, указывая на странные травмы.