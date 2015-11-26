Эрдоган отреагировал на обвинения в поддержке "Исламского государства"

Турецкий лидер заявил, что Анкара предпринимает все необходимые меры по предотвращению контрабанды нефти на своих границах, поскольку это один из основных источников дохода ИГ, пишет Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Читайте такжеПутин требует от Турции извинений и денег за сбитый российский Су-24

Он также отметил, что разочарован реакцией России, поскольку она вышла за рамки непосредственного ответа на уничтожение самолета Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

Напомним, в Госдуме Турцию обвинили в поддержке ИГИЛ.

Кроме этого, как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин указал, что обращение Турции к партнерам по НАТО с связи с инцидентом с российским самолетом Су-24 напоминает попытку поставить альянс на службу "Исламскому государству".