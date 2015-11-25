Президент Турции заявил, что не хочет ухудшения отношений с Россией

Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Би-би-си. По его словам, турецкий истребитель F-16, сбивший российский самолет, действовал в интересах безопасности страны.

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Президент отметил, что самолет был сбит, когда находился в воздушном пространстве Турции и несколько его обломков упали на турецкой территории, ранив двух граждан Турции.

Реджет Пайип Эрдоган также заявил, что Турция намерена сдерживать приток мигрантов из Сирии. "Мы продолжим нашу гуманитарную миссию по обе стороны сирийской границы. Мы готовы принять все необходимые меры, чтобы предотвратить новую волну иммиграции", - сказал он.

Власти Турции ранее заявляли, что российский самолет нарушил воздушное пространство страны. В Москве это опровергли и заявили, что турецкий F-16 вторгся в воздушное пространство Сирии.

Как сообщал УНИАН, вчера президент России Владимир Путин назвал обстрел российского Су-24 турецким истребителем "ударом в спину от пособников терроризма". Российский президент пригрозил, что этот инцидент повлечет серьезные последствия для российско-турецких отношений.