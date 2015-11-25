Турция решила усилить патрулирование сирийской границы

В операции одновременно участвовали 18 истребителей F-16, передает ТАСС со ссылкой на заявление генштаба.

При этом информацию о том, за какими конкретно участками границы велось наблюдение, военные не предоставили.

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Также отмечается, что военное командование после инцидента со сбитым российским самолетом перебросило из западных регионов в провинцию Хатай на границу с Сирией дополнительно 20 танков.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский бомбардировщик Су-24, нарушивший воздушное пространство страны.

Турецкие военные вскоре опубликовали заявление, согласно которому перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

Сегодня, 25 ноября, в эфире турецкого канала Fox обнародовали запись, на которой отчетливо слышны предупреждения пилотов F-16 экипажу российского Су-24 о необходимости изменить курс.