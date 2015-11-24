Лавров отказался ехать в Турцию после инцидента с Су-24

Глава российского МИДа Сергей Лавров отменил визит в Стамбул, назначенный на среду.

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"Президент прямо сказал, что это не может не затронуть российско-турецкие отношения. В этой связи принято решение о том, чтобы отменить ту встречу, которая планировалась на завтра в Стамбуле на уровне министров иностранных дел Российской Федерации и Турецкой Республики в рамках так называемого совместного совета стратегического планирования", - заявил Лавров, цитируют министра "РИА Новости".

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский истребитель, нарушивший воздушное пространство страны.

Также турецкие военные опубликовали заявление, согласно которому перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.