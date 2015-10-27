Шойгу отстроил роскошный дворец на Рублевке за $18 миллионов - блогер (фото)

Об этом пишет в своем блоге Георгий Албуров из Фонда борьбы с коррупцией.

"Человек, который всю жизнь находится на госслужбе, который тщательно культивирует образ аскета, близкого к народу, отстраивает себе адский дворец на Рублевке на деньги непонятного происхождения. При этом сначала записывает его на 18-летнюю дочь, а потом на сестру жены (чтобы не нашли). В любой нормальной стране такой человек должен пулей вылетать с госслужбы и приземляться прямиком на скамью подсудимых", - пишет он.

По словам Албурова, земля состоит из двух участков — 1768 кв.м. и 7232 кв.м., всего 9000 кв.м., в самом элитном месте на Рублевке — деревне Барвиха.

Согласно документам, сканы которых публикует блогер, первый из участков некая Елена Александровна Антипина купила а апреле 2010, второй она же купила а августе 2012.

Читайте такжеЖивущий на одну зарплату глава Киевской ОГА строит за городом огромный дворец (фото, видео)

"Интересно. Почти гектар в сердце Рублевки принадлежит совершенно неизвестной и непонятной женщине. (...) Оказавшись в тупике, мы на всякий случай решили запросить исторические выписки на оба участка (участок 1768 кв.м., участок 7232 кв.м.) и увидели там прекрасное", - пишет Албуров.

Как оказалось, в ноябре 2009 года эту землю в Барвихе купила студентка Ксения Сергеевна Шойгу — дочь Сергея Шойгу, тогдашнего главы МЧС и члена высшего совета «Единой России». Ксении тогда только исполнилось 18 лет и необходимость указывать её в отцовской декларации отпала.

"Как 18-летняя студентка Ксения Шойгу стала владелицей земли минимальной стоимостью $100 тыс. за сотку или $9 млн за весь участок — непонятно, и это отличный вопрос для следственного комитета", - пишет блогер.

По его словам, один из участков Ксения Шойгу передала Антипиной в апреле 2010, второй достался от Шойгу Антипиной в августе 2012, успев при этом побывать в собственности Дмитрия Коцюбинского, с которым Шойгу играл в хоккей.

При этом автор приводит схему перехода прав на участки.

"После получения земли 18-летняя Ксения Сергеевна тут же взялась за строительство, посмотрите на спутниковый снимок от июля 2010. Откуда же у нее на это деньги? Строительства такого дома стоит не меньше земли под ним — итого, по грубым оценкам, минимум $18 миллионов", - сообщает Албуров.

"Само собой, этот дом всего лишь результат коррупционной деятельности Шойгу, которую надо расследовать", - подытоживает блогер.