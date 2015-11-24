Турция вызвала послов нескольких стран после крушения российского бомбардировщика

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного турецкого чиновника

Речь на встрече пойдет о сбитом в районе границы Турции и Сирии российском бомбардировщике Су-24. Собеседник агентства уточнил, что речь идет о послах государств - постоянных членов Совбеза ООН.

Ранее ведомство уже вызывало к себе советника посла России. В российском посольстве содержание беседы не комментировали.

По данным РИА «Новости», в российском посольстве в Турции не подтвердили и не опровергли эту информацию.

В свою очередь российское Минобороны вызывало военного атташе Турции.

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Как сообщал УНИАН, сегодня турецкий самолет F-16 сбил российский Су-24, нарушивший воздушное пространство страны. Турецкие военные заявили, что 10 раз предупреждали экипаж российского истребителя о нарушении границы перед тем, как сбить самолет.

СМИ сообщили, что один из пилотов российского Су-24 погиб.

Ранее повстанцы заявили, что расстреляли в воздухе пилотов Су-24 при катапультировании.