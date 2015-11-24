Турция вызвала послов нескольких стран после крушения российского бомбардировщика
Послы России, Франции, Китая и Великобритании вызваны в МИД Турции.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного турецкого чиновника
Речь на встрече пойдет о сбитом в районе границы Турции и Сирии российском бомбардировщике Су-24. Собеседник агентства уточнил, что речь идет о послах государств - постоянных членов Совбеза ООН.
Ранее ведомство уже вызывало к себе советника посла России. В российском посольстве содержание беседы не комментировали.
По данным РИА «Новости», в российском посольстве в Турции не подтвердили и не опровергли эту информацию.
В свою очередь российское Минобороны вызывало военного атташе Турции.
Читайте такжеПремьер Турции заявил, что страна имеет право защищать свое воздушное пространство
Как сообщал УНИАН, сегодня турецкий самолет F-16 сбил российский Су-24, нарушивший воздушное пространство страны. Турецкие военные заявили, что 10 раз предупреждали экипаж российского истребителя о нарушении границы перед тем, как сбить самолет.
СМИ сообщили, что один из пилотов российского Су-24 погиб.
Ранее повстанцы заявили, что расстреляли в воздухе пилотов Су-24 при катапультировании.