Германия предложила Франции помощь в расследовании терактов

Как передает BBC, она заявила, что "глубоко потрясена новостями и фотографиями из Парижа".

Выступая перед журналистами в Берлине, канцлер заявила, что жертвы этих терактов "хотели жить жизнью свободных людей в городе, который празднует свободу", и назвала боевиков "убийцами, которые ненавидят именно эту свободную жизнь".

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По ее словам, Германия предложила свои контртеррористические ресурсы Франции, чтобы помочь следствию.

Меркель подчеркнула, что эти атаки "были направлены не только на Париж, они были направлены и задели всех нас".

Отметим, что также помощь в расследовании терактов во Франции предложил президент России Владимир Путин.

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