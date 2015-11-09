Израиль озвучил свою версию крушения А321

Об этом сообщает Reuters.

"Существует большая вероятность того, что это была террористическая атака", - заявил глава оборонного ведомства государства.

Отметим, ранее власти Израиля отказывались выдвигать вероятные причины произошедшей авиакатастрофы.

Вылетевший утром 31 октября из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа» потерпел крушение на Синайском полуострове Египта, находившиеся на борту 217 пассажиров и семеро членов экипажа погибли.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что версия теракта сохраняется.