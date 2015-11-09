Израиль озвучил свою версию крушения А321
21:47, 09 ноября 2015Мир
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В Израиле считают, что наиболее вероятной причиной крушения самолета А321 над Синайским полуостровом является террористическая атака. Об этом заявил министр обороны Израиля Моше Яалон.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
"Существует большая вероятность того, что это была террористическая атака", - заявил глава оборонного ведомства государства.
Отметим, ранее власти Израиля отказывались выдвигать вероятные причины произошедшей авиакатастрофы.
Вылетевший утром 31 октября из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа» потерпел крушение на Синайском полуострове Египта, находившиеся на борту 217 пассажиров и семеро членов экипажа погибли.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что версия теракта сохраняется.
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