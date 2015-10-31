Пилот пропавшего российского самолета просил разрешить посадку в Каире - источник

Об этом сообщил источник в аэропорту Шарм-эш-Шэйха, передает РИА Новости.

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Ранее СМИ сообщали, что лайнер Airbus321 авиакомпании "Когалымавиа", который выполнял рейс 9268 Шарм эш-Шейх - Санкт-Петербург, вылетел из Египта в 5.51 по киевскому времени и пропал с экранов радаров через 23 минуты, на борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа.

Вскоре египетские СМИ сообщили, что обломки самолета были обнаружены в центре Синайского полуострова.