Пилот пропавшего российского самолета просил разрешить посадку в Каире - источник
10:42, 31 октября 2015Мир
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Пилот пропавшего российского самолета рейса "Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург" после взлета запросил изменения маршрута и посадку в аэропорту Каира из-за технических неполадок.
На борту самолета находились 217 пассажиров / Flickr/ kingair42
Об этом сообщил источник в аэропорту Шарм-эш-Шэйха, передает РИА Новости.
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Ранее СМИ сообщали, что лайнер Airbus321 авиакомпании "Когалымавиа", который выполнял рейс 9268 Шарм эш-Шейх - Санкт-Петербург, вылетел из Египта в 5.51 по киевскому времени и пропал с экранов радаров через 23 минуты, на борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа.
Вскоре египетские СМИ сообщили, что обломки самолета были обнаружены в центре Синайского полуострова.
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