Больше 100 грузовых кораблей прибыло из РФ в Сирию за последние недели

Согласно судоходным записям и данным морской разведки и международных торговых ресурсов, корабли прибывают напрямую из России через Черное море, а также через порты в Румынии, Ливане и Египте, сообщает "Голос Америки" со ссылкой на Reuters.

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В записях отмечены грузы, предназначенные для поддержки наступления, а также поставки зерна и сахара для питания тех, кто вовлечен в углубление конфликта. Reuters не смог получить независимого подтверждения о содержании грузов.

Между тем, представитель правительства РФ сообщил, что Россия не издавала указов о поставках товаров в Сирию. Однако , как утверждают источники, часть поставок осуществляется в рамках обязательств России перед правительством Сирии, другая – частная, в ожидании получить доходы от продажи товаров на фоне обостряющегося противостояния. "Корабли снабжены резервной поддержкой, логистика поставок хаотична. Мы думаем, что все вызвано наращиванием российского присутствия", – сказал источник в ближневосточной торговой компании. Стоимость фрахта в Сирию на контейнерном судне подскочила за 2 недели на 20%, больше $80 за тонну, сказал источник.

В конце августа в Тартус прибывало всего 7 кораблей, к 12 октября их количество возросло до 29, согласно данным морской технологической компании Pole Star, штаб-квартира которой находится в Великобритании. Данные показывают, что между серединой сентября и 21 октября в Тартус прибыло 95 российских судов.

В другом крупном порту в Латакии пик прихода транспортных кораблей также пришелся на середину сентября. Со середины сентября до 21 октября в Латакию прибыли 34 грузовых судна.

Последний раз подобная интенсивность морского транспорта в сирийских водах была зарегистрирована в течение короткого периода времени в начале 2014 года, когда Россия увеличила поставки Башару Асаду для поддержки его наступления с целью подавления оппозиции. В этот период в декабре и январе примерно 25 российских грузовых судов прибыли в ключевые порты Сирии.

По данным заместителя начальника компании "Русагротранс", Россия увеличила гуманитарные поставки зерна в Сирию. С 1 июля текущего торгового года в эту страну была доставлена 71 тыс. тонн зерна, что составило 88% всего годового экспорта в Сирию в предыдущем сезоне.

Источник в международной оружейной индустрии, хорошо осведомленный о движении оружия на Ближнем Востоке, сказал, что Россия поставляет в регион военное оборудование, включая боеприпасы, тяжелое вооружение, подслушивающие устройства, и устройства по заглушке. Большая часть поставок осуществляется морским путем, однако используется и воздушный транспорт.

Пресс-секретарь российского монополиста в области экспорта вооружений "Рособоронэкспорт" Вячеслав Давыденков сказал Reuters: "Мы никогда не комментируем – время, даты, пути, количество поставок. Без комментариев".