Всемирный банк рассмотрит возможность платить за мигрантов

15:35, 15 октября 2015
Мир
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Страны-члены Всемирного банка обсудят возможность предоставления денежных компенсаций странам, которые принимают на себя основную массу мигрантов из Сирии.

REUTERS

"Мы осознаем, что многие из этих стран несут расходы на содержание беженцев, и они должны быть возмещены", - сказал советник главы Всемирного банка Колин Брюс, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

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"Для стран вроде Иордании, Ливана или Турции это весьма значительные суммы, по некоторым оценкам от 1,1 до 1,4% ВВП", - резюмировал финансист. Он отметил, что диалог между странами-членами вполне возможен, и в приоритете будет поддержка стран со средним уровнем дохода, которые не располагают излишними ресурсами.

Правила запрещают Всемирному банку выделять гранты странам со средним уровнем дохода - например, Ливану - а сами эти государства брать займы не стремятся. Таким образом, принимающие почти 4 млн сирийцев страны вообще не получают за это денег.

Колин Брюс отметил, что международная финансовая организация видит долгосрочные позитивные перспективы притока беженцев, и она готова дать советы как эффективнее использовать трудовые ресурсы прибывших мигрантов.

На сегодняшний день более 2 млн сирийских беженцев находятся в Египте, Ираке, Иордании и Ливане, еще 2 млн человек - в Турции. Более 507 тыс. сирийцев обратились с просьбой о предоставлении убежища в европейских странах, сообщается на сайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Они покидают страну из-за гражданской войны, начавшейся в Сирии в 2011 году.

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