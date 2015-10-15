Всемирный банк рассмотрит возможность платить за мигрантов

"Мы осознаем, что многие из этих стран несут расходы на содержание беженцев, и они должны быть возмещены", - сказал советник главы Всемирного банка Колин Брюс, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

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"Для стран вроде Иордании, Ливана или Турции это весьма значительные суммы, по некоторым оценкам от 1,1 до 1,4% ВВП", - резюмировал финансист. Он отметил, что диалог между странами-членами вполне возможен, и в приоритете будет поддержка стран со средним уровнем дохода, которые не располагают излишними ресурсами.

Правила запрещают Всемирному банку выделять гранты странам со средним уровнем дохода - например, Ливану - а сами эти государства брать займы не стремятся. Таким образом, принимающие почти 4 млн сирийцев страны вообще не получают за это денег.

Колин Брюс отметил, что международная финансовая организация видит долгосрочные позитивные перспективы притока беженцев, и она готова дать советы как эффективнее использовать трудовые ресурсы прибывших мигрантов.

На сегодняшний день более 2 млн сирийских беженцев находятся в Египте, Ираке, Иордании и Ливане, еще 2 млн человек - в Турции. Более 507 тыс. сирийцев обратились с просьбой о предоставлении убежища в европейских странах, сообщается на сайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Они покидают страну из-за гражданской войны, начавшейся в Сирии в 2011 году.