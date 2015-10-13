Катастрофа Boeing 777 была спланированной операцией российских спецслужб - Яценюк

Но следствие идет и с помощью международных групп следователей виновные в преступлении будут найдены и понесут наказание, сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе заседания правительства.

«Катастрофа рейса МН-17 - это преступление против человечества. Мы ждем технического отчета. У меня лично нет никаких сомнении в том, что это была спланированная операция российских спецслужб по уничтожению гражданского самолета «Малайзийских авиалиний». Наши специалисты провели десятки исследований, которые также будут представлены, - сказал Яценюк. – По нашему убеждению, это (обстрел самолета - УНИАН) осуществлялось исключительно с территории, подконтрольной боевикам, и сомнений нет в том, что пьяные сепаратисты не умеют управлять системами «Бук». Это значит, что системами управляли только квалифицированные российские военные».

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Яценюк подчеркнул, что после технического отчета следствие продолжится. «Это следствие должно привлечь к ответственности тех, кто совершил это преступление против человечности», - сказал Яценюк.

Он напомнил, что Россия отказалась от идеи создания Международного трибунала в рамках ООН и заблокировала решение Совета безопасности ООН о создании такого трибунала. «Но вместе с нашими западными партнерами у нас наработано несколько правовых форм как расследования преступления, так и привлечения виновных к ответственности, виновных за убийство невиновных людей. Те, кто получал указания из Кремля, будут привлечены к ответственности, и международные следственные группы проводят свою работу», - сказал Яценюк.

Справка УНИАН. 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Боинг-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, находившихся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.

Самолет упал в районе Шахтерска в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.