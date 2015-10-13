Власти Риги запретили проведение выставки "Люди Майдана"

К тому же Муниципальная полиция уже завела на них административное дело, отметили изданию Delfi в Рижской думе.

"Во время публичных мероприятий самоуправление не обязано обеспечивать охрану. Согласно закону, это должны делать организаторы, гарантируя таким образом общественный порядок и безопасность посетителей.

Если имелся хотя бы один человек, который выполняет функции охранника, он мог бы вызвать полицию. Сегодня я проинформировал об этом представителя организаторов Сергея Алексеева, но тот заявил, что они и впредь не собираются обеспечить охрану выставки", — отметил исполнительный директор Риги.

Решение Радзевича запретить выставку основано и на публичных высказываниях организаторов.

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Один из организаторов выставки Михаил Алексеев заявил, что решение столичной думы ничего не меняет, так как после разгрома выставки "показывать больше нечего". Испорченные экспонаты в настоящее время находятся в полиции, а юристы оценивают причиненный ущерб.

Мэр Риги Нил Ушаков отметил, что органы самоуправления не имеют права запретить проведение какого-либо публичного мероприятия за исключением случаев, когда Полиция безопасности указывает на угрозы порядку.

"По закону, самоуправление не имеют права запретить проведение какого-либо публичного мероприятия. Исключением являются случаи, когда Полиция безопасности указывает на угрозы порядку. На мой взгляд, высказывания организаторов выставки являются как раз тем случаем, чтобы вмешалась Полиция безопасности", — написал Ушаков.

Ранее УНИАН сообщал, что неизвестные разгромили фотовыставку «Люди Майдана», проходящую у здания правительства Латвии.

После инцидента посол Украины в Латвии Евгений Перебийнис заявил, что выставка "Люди Майдана" в Риге будет проведена, несмотря на нападение.