Вступление Литвы в НАТО, в ЕС происходило на моих глазах

За последние пять лет Литва сделала серьезную заявку на то, чтобы пополнить круг стратегических партнеров Украины. Продолжает она это делать и сегодня: дружеское плечо Вильнюса было особенно ощутимым, когда Президент, премьер и спикер подали заявку на получение Плана действий относительно членства в НАТО на Бухарестском саммите в Альянсе.

В действительности, история налаживания партнерских и по-дружески теплых отношений с Литвой началась задолго до того, как евроатлантическая интеграция в Украине перестала быть пустым звуком. И даже за несколько лет до того, когда Валдас Адамкус приезжал в Киев как международный посредник в урегулировании политического кризиса во время президентской кампании 2004-го. Хотя, конечно, нет никакого сомнения в том, что именно Оранжевая революция и избрание Президентом Украины Виктора Ющенко стали новым толчком к тому, чтобы Литва, наряду с Польшей, могла считаться одним из самых последовательных сторонников украинских интересов в Европейском Союзе и НАТО. И тот факт, что президент Литвы Валдас Адамкус на протяжении 2004-2007 годов одиннадцать (!) раз посещал Украину – служит лишь одним из многих красноречивых подтверждений этому.

Сегодня, когда Литва продолжает всячески поддерживать Украину в ее евроатлантических стремлениях, я невероятно горжусь тем, что имел непосредственное отношение к становлению украинско-литовского стратегического тандема. Помню, как еще в 2002 году возглавил межпарламентскую группу Украина-Литва. Кстати, одним из ее членов был также тогдашний депутат и лидер оппозиции Виктор Ющенко. Этот парламентский механизм позволял нам, оппозиционерам, уже тогда положить начало действительно дружественным взаимоотношениям с нашими литовскими коллегами – на тот момент еще не членами НАТО и Европейского Союза. Форум также позволил нам наладить хорошие личные взаимоотношения с отдельными литовскими политиками, которые потом заняли ключевые посты в государстве. Например, тогдашний председатель комитета Сейма Литвы по иностранным делам Гядиминас Киркилас впоследствии стал министром обороны, а затем и премьер-министром Литовской Республики, не прекращая при этом прилагать достаточно большие усилия для реальной евроатлантической интеграции Киева. Позже, в 2003 году, Форум перерос в Межпарламентскую Ассамблею, которую я теперь и имею честь возглавлять.

Процесс вступления Литвы в НАТО и ЕС происходил на моих глазах. Я с восхищением наблюдал, как стремительно Литва из постсоветской республики, у которой, кстати, тоже чуть ли не наибольшая протяжность границы с Россией и Беларусью, как и у Украины, превращалась в настоящую европейскую демократию. Наблюдал за темпами ее экономического роста, которые до сих пор вызывают удивление даже у многих старожилов Европейского Союза. Я видел, как менялась страна благодаря реформам, проведенным согласно требованиям членства в Североатлантическом альянсе, и очень хотел, чтобы литовский опыт был максимально задействован и в Украине. Именно поэтому, еще в прошлом году, когда находился в Вильнюсе, я обратился к руководству Литовской Республики с просьбой помочь в проведении в Украине информационной кампании, которая бы донесла правдивую информацию о выгодах вступления в НАТО.

Когда же несколько дней назад министр иностранных дел Литвы Пятрас Вайтекунас сообщил о решении Литвы направить в Украину экспертов, которые бы помогали проводить такую информационную кампанию, то был невероятно рад такому сообщению. Кто, как не литовцы, могут лучше рассказать украинцам, как изменилась их страна благодаря вступлению в НАТО. И кто, как не наши литовские друзья, могут в то же время напомнить оппонентам приглашения Украины в Плану действий относительно членства в НАТО, как угрожала Россия принять все меры, чтобы не допустить Литву к НАТО, но после присоединения Вильнюса к Альянсу отношения между Литвой и Россией стали лучше, чем были до того.

Однако, на мой взгляд, чтобы понять, насколько интегрированная в НАТО Литва оторвалась от «нейтральной» Украины, достаточно обратиться к некоторым конкретным цифрам, которые, вряд ли требуют дополнительных комментариев. Так что, выводы делайте сами лишь по нескольким из самых ярких показателей:

Страна Литва Украина Население 3 млн. 368 тыс. 46 млн. 372 тыс. ВВП (2007 год) 27,999 млрд. евро (43,118 млрд. дол. США) 97 млрд. дол. США (на 1.10. 2007) ВВП на душу населения (2007 год) 8292 евро (12 770 дол. США) 2102 дол. США (на 1.10.2007) Уровень инфляции (2007 год) 5,7% 16,6% Human Development Index (главный показатель, на основе которого строится рейтинг уровня жизни в разных странах), 2007-2008 годы 43 место 76 место Всемирный индекс свободы прессы по рейтингу «Reporters Without Borders”(2006 год) 27 место из 168 стран 106 место из 168 стран Доступ к Интернету По состоянию на 1 июля 2007 года доступ в Интернет в литовских городах был в каждом втором домашнем хозяйстве, в сельской местности – в каждом четвертом По состоянию на апрель 2008 года в Украине пользуются Интернетом 8 млн. 406 тысяч украинцев

Александр Третьяков, народный депутат, председатель украинской части Межпарламентской ассамблеи «Украина—Литва»