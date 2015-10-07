Аналитики Stratfor: Турция хочет объявить над Сирией бесполетную зону
Объявив воздушное пространство над Сирией бесполетной зоной, Турция будет вынуждена сбивать все самолеты ВВС РФ, которые нарушат ее границы. При этом не стоит забывать, что Турция является страной-членом НАТО.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил 6 октября в Брюсселе с амбициозным планом создания "зоны безопасности" в северной Сирии.
Об этом сообщает в своем отчете американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor.
"Эрдоган знает, что европейцы не имеют приемлемого решения для постигшего их иммиграционного кризиса и ограничиваются попытками регулировать маршруты и потоки мигрантов. Эта идея получила широкую поддержку многих правительств ЕС, которые хотят удержать сотни тысяч людей от попыток пересечь Средиземное море в направлении Европы", - говорится в сообщении.
Конечно, Брюссель заплатит Анкаре за решение своей проблемы путем размещения мигрантов, направляющихся в Европу по суше.
"Вот только Турция, которая уже приютила у себя 2,5 миллиона сирийцев и потратила на мигрантов 7,6 миллиарда долларов, не соглашается на предложение ЕС. Эрдоган хочет большего. Намного большего", - отмечает издание.
После открытого вмешательства в сирийский конфликт России, Эрдоган решил использовать возникший хаос для продвижения своего плана о создании сирийской зоны безопасности.
Для этого Анкара предлагает усилить отряды дружественной Турции сирийской оппозиции, чтобы вытеснить силы "Исламского государства" с территории площадью 80 на 40 километров в провинции Алеппо на севере Сирии. Турция также планирует объявить над этой территорией зону, запрещённую для полётов. План подразумевает объявление этой зоны свободной от терроризма и организацию в ее пределах лагерей для беженцев, чтобы сирийские мигранты могли снова спокойно жить в пределах своей страны.
Подчеркивается, что при этом Анкара руководствуется несколькими личными интересами.
Во-первых, Турция стремится избежать увеличения нагрузки сирийских мигрантов на экономику страны, которая и так существенно ухудшилась.
Во-вторых, Турция серьезно обеспокоена соседством с террористическим "Исламским государством" и хочет создать буферную зону между своей границей и самопровозглашенным халифатом.
Тем не менее, Анкара вряд ли остановится на достигнутом: в обозримом будущем она хочет разделить своего южного соседа, столкнув при этом ИГИЛ с курдскими вооруженными формированиями. По ее замыслу, это должно помешать курдам создать жизнеспособное государство, появление которого очень усугубит курдский вопрос в Турции.
Кроме того, разделенная Сирия дает Турции возможность расширить зону своего влияния на Ливан. Для этого Анкара стремиться свергнуть правительство президента Сирии Башара аль Асада, заменив его подконтрольной Турции суннитской администрацией: кто-то же должен обеспечивать безопасность северной части Сирии. Это потребует присутствие турецких войск и гражданского персонала, создав для Анкары плацдарм на арабских землях.
Конечно, в реализации этих амбициозных планов Турции придется столкнуться с упорным противодействием России. Москва сделает все возможное, чтобы свести на нет усилия одной из стран-членов НАТО.
Объявив воздушное пространство над Сирией бесполетной зоной, Турция будет вынуждена сбивать все самолеты ВВС РФ, которые нарушат ее границы. При этом не стоит забывать, что Турция является страной-членом НАТО.
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"Эрдоган в Брюсселе подтвердил, что "нападение на Турцию означает нападения на НАТО". Впрочем, россияне надеются, что НАТО не решится вступить в открытую конфронтацию с Россией", - подчеркивает издание.