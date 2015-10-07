Аналитики Stratfor: Турция хочет объявить над Сирией бесполетную зону

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил 6 октября в Брюсселе с амбициозным планом создания "зоны безопасности" в северной Сирии.

Об этом сообщает в своем отчете американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor.

"Эрдоган знает, что европейцы не имеют приемлемого решения для постигшего их иммиграционного кризиса и ограничиваются попытками регулировать маршруты и потоки мигрантов. Эта идея получила широкую поддержку многих правительств ЕС, которые хотят удержать сотни тысяч людей от попыток пересечь Средиземное море в направлении Европы", - говорится в сообщении.

Конечно, Брюссель заплатит Анкаре за решение своей проблемы путем размещения мигрантов, направляющихся в Европу по суше.

"Вот только Турция, которая уже приютила у себя 2,5 миллиона сирийцев и потратила на мигрантов 7,6 миллиарда долларов, не соглашается на предложение ЕС. Эрдоган хочет большего. Намного большего", - отмечает издание.

После открытого вмешательства в сирийский конфликт России, Эрдоган решил использовать возникший хаос для продвижения своего плана о создании сирийской зоны безопасности.

Для этого Анкара предлагает усилить отряды дружественной Турции сирийской оппозиции, чтобы вытеснить силы "Исламского государства" с территории площадью 80 на 40 километров в провинции Алеппо на севере Сирии. Турция также планирует объявить над этой территорией зону, запрещённую для полётов. План подразумевает объявление этой зоны свободной от терроризма и организацию в ее пределах лагерей для беженцев, чтобы сирийские мигранты могли снова спокойно жить в пределах своей страны.

Подчеркивается, что при этом Анкара руководствуется несколькими личными интересами.

Во-первых, Турция стремится избежать увеличения нагрузки сирийских мигрантов на экономику страны, которая и так существенно ухудшилась.

Во-вторых, Турция серьезно обеспокоена соседством с террористическим "Исламским государством" и хочет создать буферную зону между своей границей и самопровозглашенным халифатом.

Тем не менее, Анкара вряд ли остановится на достигнутом: в обозримом будущем она хочет разделить своего южного соседа, столкнув при этом ИГИЛ с курдскими вооруженными формированиями. По ее замыслу, это должно помешать курдам создать жизнеспособное государство, появление которого очень усугубит курдский вопрос в Турции.

Кроме того, разделенная Сирия дает Турции возможность расширить зону своего влияния на Ливан. Для этого Анкара стремиться свергнуть правительство президента Сирии Башара аль Асада, заменив его подконтрольной Турции суннитской администрацией: кто-то же должен обеспечивать безопасность северной части Сирии. Это потребует присутствие турецких войск и гражданского персонала, создав для Анкары плацдарм на арабских землях.

Конечно, в реализации этих амбициозных планов Турции придется столкнуться с упорным противодействием России. Москва сделает все возможное, чтобы свести на нет усилия одной из стран-членов НАТО.

Объявив воздушное пространство над Сирией бесполетной зоной, Турция будет вынуждена сбивать все самолеты ВВС РФ, которые нарушат ее границы. При этом не стоит забывать, что Турция является страной-членом НАТО.

Читайте такжеПрезидент Турции пригрозил Путину "потерей дружбы"

"Эрдоган в Брюсселе подтвердил, что "нападение на Турцию означает нападения на НАТО". Впрочем, россияне надеются, что НАТО не решится вступить в открытую конфронтацию с Россией", - подчеркивает издание.