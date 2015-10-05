На берег Ливии в течение последних дней вынесло тела почти сотни мигрантов

Об этом сообщил представитель Красного Полумесяца в стране Мохамед аль-Масрати, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на AP.

По его словам, сотрудники организации выявили 85 тел вблизи столицы Ливии, Триполи, и около 10 тел у города Сабрата, которое является главной отправной точкой для лодок с мигрантами, направляющихся в Европу.

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Как отметил аль-Масрати, большинство погибших - выходцы из других африканских стран. Сейчас поиски остальных тел продолжаются.

Сотрудник Красного Полумесяца также акцентировал внимание на росте количества внутренне перемещенных ливийцев.

"На сегодняшний день насчитывается более 550 тысяч внутренне перемещенных людей в Ливии из-за длительного конфликта в Бенгази и других местах, и мы считаем, что это количество увеличится до минимум 600 тысяч", - заявил он.