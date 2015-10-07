Белый дом: Россия не должна мешать действиям международной коалиции в Сирии

Об этом заявил во вторник официальный представитель Белого дома Джош Эрнест, передают РИА Новости.

"Президент США Барак Обама дал понять достаточно четко, что Россия не должна мешать международной коалиции из 65 стран, нацеленной на уничтожение ИГ. Мы сказали об этом достаточно ясно. И между американскими и российскими военными была по крайней мере одна дискуссия с целью снять противоречия между этими шагами", — сказал он.

В то же время, Эрнест выразил "серьезные опасения по поводу того, как Россия достигает заявленных ею целей". По его словам, "многие из бомбардировок РФ проводятся в местах, где очень мало — если вообще есть — сил ИГ". "И они продолжают эти действия, несмотря на то что говорят о своей нацеленности на ИГ", — добавил он.

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Ранее УНИАН сообщал, что по данным СМИ, Россия готовится к возможной наземной операции в Сирии против противников Президента Башара Асада. Отмечается, что Россия усиливает "наземную деятельность" для того, чтобы поддержать правительственную армию страны в борьбе против противников главы государства Башара Асада. Чиновники в США усомнились в том, что эта деятельность необходима для борьбы с "Исламским государством".

В свою очередь, председатель комитета по обороне Государственной дум, бывший командующий Черноморским флотом РФ Владимир Комоедов отрицает возможность проведения российской наземной операции в Сирии.