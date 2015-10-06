В Госдуме утверждают, что о наземной операции РФ в Сирии "речи быть не может"

Председатель комитета по обороне Государственной дум, бывший командующий Черноморским флотом РФ Владимир Комоедов отрицает возможность проведения российской наземной операции в Сирии. Об этом пишет "ТАСС".

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"Что касается возможных попыток российских граждан по материальным соображениям или исходя из идеологических взглядов проникать на территорию Сирии, Ирака, Ливии и других государств региона, охваченных смутой и войной по вине "дальновидной" политики США, и принимать участие в боевых действиях на той или другой стороне, то российские компетентные органы, по имеющимся у меня данным, всячески этому препятствуют. И правильно делают", - утверждает Владимир Комоедов.

Комоедов также заявил, что "ни о какой российской наземной операции в Сирии и речи быть не может. Это четко заявлено".

Добавим, ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет поддерживать добровольцев в Сирии.

Напомним, Совфед РФ разрешил использовать российскую армию в Сирии. Изначально речь шла об авиаударах по позициям ИГИЛ. Но позже стало известно, что российская авиация бомбит все противостоящие режиму сирийского лидера Асада группировки. В том числе повстанцев, которых поддерживают США.