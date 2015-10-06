В РФ пообещали постараться не нарушать воздушное пространство других стран

Так официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Би-би-си прокомментировала инцидент с российскими самолетами, которые нарушили воздушное пространство Турции.

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"Никто не должен вторгаться в воздушное пространство других стран, мы должны быть очень ответственными, особенно в эти дни", - заявила Мария Захарова.

На вопрос корреспондента, может ли Россия дать гарантии того, что подобное больше не повторится, Мария Захарова ответила: "Мы постараемся".

Во вторник власти Турции повторно вызвали российского посла для объяснений по поводу второго нарушения воздушного пространства страны за два дня, после того как еще один российский боевой самолет, по данным Анкары, вторгся в турецкое воздушное пространство.

Согласно заявлению турецкого министерства иностранных дел, это произошло в минувшее воскресенье.