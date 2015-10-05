Турция требует объяснить вторжение российского самолета в ее воздушное пространство

Об этом сообщили в пресс-службе турецкого МИД.

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Отмечается, что на перехват российского самолета в районе города Яйладагы в южной провинции Хатай, которая граничит с Сирией, были направлены два истребителя F-16 ВВС Турции. После перехвата он покинул турецкое воздушное пространство в направлении Сирии.

Для дачи пояснений вызвали посла РФ в Турции Андрея Карпова.

Кроме того, министр иностранных дел Турции Феридун Синирлиоглу позвонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову, чтобы довести точку зрения Анкары по поводу происшествия. Синирлиоглу также по телефону проинформировал об инциденте руководителей дипломатических ведомств США, Франции, Италии и Великобритании.

В заявлении МИД приводится адресованный Москве призыв не допускать повторения подобных действий.

Как сообщалось, турецкое правительство осудило военную операцию РФ в Сирии. По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, "Россия делает серьезную ошибку" и это лишь усилит ее дальнейшую изоляцию.