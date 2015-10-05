В США назвали "стратегической ошибкой" действия России в Сирии

Об этом сказал на регулярном брифинге для журналистов заместитель начальника пресс-службы госдепартамента США Марк Тонер, передает ТАСС.

"Честно говоря, все, что мы видели до сих пор, решение России проводить военные действия в Сирии и вмешательство в гражданскую войну (в Сирии), - отметил он. - откровенно говоря, мы считаем это стратегической ошибкой, если они серьезно борются с (террористической группировкой) "Исламское государство".

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Ранее УНИАН сообщал, что совет НАТО призвал РФ "немедленно прекратить удары по умеренной оппозиции" в Сирии.

Напомним, 30 сентября Совет федерации РФ разрешил использовать российские военно-воздушные силы в Сирии. За это решение сенаторы проголосовали единогласно.

Тогда глава администрации президента РФ Сергей Иванов заявил, что Россия будет использовать только военно-воздушные силы для борьбы с боевиками "Исламского государства". О наземной операции речь не идет.

В тот же день, 30 сентября, российские военно-воздушные силы нанесли первый авиаудар в Сирии. Впоследствие бомбардировки повторились.

Вскоре после начала бомбардировок правозащитные организации заявили, что удары наносятся по районам, в которых вообще нет боевиков, а жертвами налетов становятся мирные жители. Российские власти эти упреки отвергают.

В то же время США и международные наблюдатели заявили, что российские военные самолеты бьют по другим группировкам повстанцев в Сирии, помогая правительству Асада.