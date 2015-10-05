Совет НАТО призвал Россию немедленно прекратить удары по ополченцам в Сирии

Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета по итогам состоявшегося в Брюсселе экстренного заседания по Сирии, передает ТАСС.

Как сообщал УНИАН, ранее министр обороны США Эштон Картер заявил, что Россия в Сирии придерживается «стратегии проигрыша».

По словам главы Пентагона, Россия своими авиаударами обостряет гражданскую войну в Сирии.

30 сентября Совет федерации РФ разрешил использовать российские военно-воздушные силы в Сирии. За это решение сенаторы проголосовали единогласно.

Тогда глава администрации президента РФ Сергей Иванов заявил, что Россия будет использовать только военно-воздушные силы для борьбы с боевиками "Исламского государства". О наземной операции речь не идет.

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В тот же день, 30 сентября, российские военно-воздушные силы нанесли первый авиаудар в Сирии. Впоследствие бомбардировки повторились.

Вскоре после начала бомбардировок правозащитные организации заявили, что удары наносятся по районам, в которых вообще нет боевиков, а жертвами налетов становятся мирные жители. Российские власти эти упреки отвергают.

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В то же время США и международные наблюдатели заявили, что российские военные самолеты бьют по другим группировкам повстанцев в Сирии, помогая правительству Асада.