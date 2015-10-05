"Врачи без границ" считают удар по клинике в Кундузе военным преступлением

Бомбардировки клиники организации "Врачи без границ" в городе Кундуз на севере Афганистана являются "военным преступлением". С таким заявлением выступил генеральный директор гуманитарной организации Кристофер Стоукс, передает украинская редакция "Немецкой волны". По его словам, организация не имеет никаких сомнений в этом, поэтому следует провести независимое расследование всех обстоятельств трагедии.

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Кристофер Стоукс указал на недостаточность подачи информации только от одной из сторон конфликта. По оценкам экспертов "Врачей без границ", все указывает на причастность войск Альянса миротворческих сил под эгидой США к бомбардировке клиники.

В свою очередь министр обороны США Эштон Картер гарантировал полное и прозрачное расследование всех обстоятельств инцидента. По его словам, ситуация запутанная и сложная", поэтому "нужно время, чтобы выяснить факты".

Тем временем количество погибших в результате авиаудара по клинике в Кундузе растет. По данным на вечер воскресенья, жертвами ракетно-бомбового удара стали 22 человека. Среди погибших сотрудники клиники и пациенты, в том числе дети. Ранее сообщалось о 19 погибших и 37 раненых.