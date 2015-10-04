Обама пообещал расследовать авиаудар по афганской клинике
09:14, 04 октября 2015Мир
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Президент США Барак Обама пообещал провести детальное расследование обстоятельств авиаудара по местному госпиталю в городе Кундуз на севере Афганистана.
REUTERS
Он также пообещал и принять необходимые меры по окончании разбирательства. Барак Обама принес глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавшим, передает Би-би-си.
Читайте такжеВ Афганистане разбомбили больницу "Врачей без границ"Налет на клинику, управляемую международной неправительственной организацией "Врачи без границ", был, предположительно, совершен по ошибке ВВС США в ходе операции против ворвавшихся в Кундуз талибов. В результате погибли 12 сотрудников и 7 пациентов, 37 человек были ранены.
Американские военные в Афганистане признали, что бомбежка могла причинить "сопутствующий ущерб".
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