Обама пообещал расследовать авиаудар по афганской клинике

Он также пообещал и принять необходимые меры по окончании разбирательства. Барак Обама принес глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавшим, передает Би-би-си.

Читайте такжеВ Афганистане разбомбили больницу "Врачей без границ"Налет на клинику, управляемую международной неправительственной организацией "Врачи без границ", был, предположительно, совершен по ошибке ВВС США в ходе операции против ворвавшихся в Кундуз талибов. В результате погибли 12 сотрудников и 7 пациентов, 37 человек были ранены.

Американские военные в Афганистане признали, что бомбежка могла причинить "сопутствующий ущерб".