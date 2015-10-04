В ООН призвали к расследованию авиаудара по госпиталю "Врачи без границ"

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун решительно осудил авиаудары в афганском Кундузе, которые привели к гибели и ранениям медицинских работников и пациентов в больнице "Врачи без границ", сообщает Украинская правда со ссылкой на заявление пресс-службы ООН.

Генсек отметил, что больницы и медицинский персонал находятся под защитой международного гуманитарного права.

Пан Ги Мун призвалк тщательному и беспристрастному расследованию по факту нападения на госпиталь.

Также в сообщении отмечается, что единственный госпиталь в Кундузе работал благодаря сотрудникам организации "Врачи без границ". При этом деятельность происходила в крайне тяжелых условиях.

Генсек ООН высоко оценил смелость и самоотверженность персонала организации и выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

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